В Заводском районе до вечера отключили воду

В Заводском районе Саратова сегодня, 5 июля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 не будет воды в квадрате улиц: 1-й Прессовый проезд — Самарская — 3-й Нагорный проезд — 11-я Нагорная, а также на Огородной, 77а, 87Б, 89.

Причиной отключения стала авария на водопроводе.

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