Смертельное ДТП под Саратовом: Стали известны подробности и причины аварии

ДТП под Саратовом унесло жизнь 44-летней женщины Фото: ГИБДД по Саратовской области

Оторвавшийся от грузовика на ходу прицеп стал причиной смертельной аварии в Саратовском районе. В столкновении погибла женщина и пострадала 13-летняя девочка.

Как уточнили в УГИБДД по Саратовской области, в 16:45 на 715-м км трассы Р-22 «Каспий» у КамАЗа, который следовал со стороны Тамбова в Саратов, под управлением 39-летнего мужчины при движении тягово-сцепное устройство, к которому крепился прицеп, оторвалось. На скорости прицеп отделился от грузовика, выехал на полосу, встречного движения и врезался во встречный внедорожник.

За рулем Mitsubishi Outlander был 43-летний мужчина, он не пострадал. Удар прицепа пришелся на пассажирскую сторону.

В результате 44-летняя женщина погибла на месте от полученных травм. Находившаяся в иномарке 13-летняя девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

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