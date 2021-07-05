На городском пляже в Саратове утонул 20-летний парень

Молодой человек утонул, купаясь ночью Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ночной отдых на пляже «Городские пески» на острове под мостом Саратов — Энгельс обернулся трагедией. Утонул 20-летний молодой человек.

По данным следователей регионального СУ СКР, вечером 3 июля на пляже «Городские пески» отдыхала компания, молодые люди решили остаться на пляже ночевать.

Проснувшись утром, 4 июля, они обнаружили на берегу вещи своего 20-летнего приятеля, однако, его самого не было.

- В полицию обратились родственники молодого человека с заявлением о его безвестном исчезновении, сообщив, что он не вернулся домой ночевать и не отвечает на звонки. Сотрудники полиции подключили к поискам специалистов областной службы спасения. Водолазы обследовали дно реки в районе отдыха компании и обнаружили тело молодого человека, — уточнили в Следственном комитете.

Следов насильственной смерти на теле погибшего при внешнем осмотре не обнаружено.

Напомним, в тот же день, 4 июля, в Саратове открылся новый городской пляж, отвечающий всем требованиям безопасности.

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