Неделя в Саратове началась с пасмурного неба

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 5 июля.

В области сегодня облачность переменная, осадков не ожидается. Ветер веет с северо-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы — до 14 м/с. Температура воздуха колеблется от 23 до 28 градусов тепла, в Левобережье местами до +33°.

Ночью в регионе обещают от 13 до 18 градусов выше нуля. В остальном погода будет такой же, как и днем.

В Саратове сейчас +21°С, к 10 утра обещают +24, а днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью обещают +19°С. Ветер северо-восточный – 5 метров в секунду, порывы – до 11 м/с. Пасмурно.

В региональном МЧС предупреждают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в лесах Саратовской области.

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