Две медорганизации Саратовской области подняли свою производительность в пандемию

В минувшую пятницу, 2 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили вопросы реализации инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Производительность труда».

Замминистра экономического развития Саратовской области Ольга Якушева рассказала о двух региональных медицинских организациях, производящих продукцию для борьбы с коронавирусом.

«РЭМО-Технологии», производящие ультрафиолетовые рециркуляторы для воздуха, и АО «Калиниский завод резиновых изделий», выпускающий латексные перчатки, вошли в десятку российских компаний, на которых велась работа по наращиванию объемов производства продукции для борьбы с COVID-19.

В результате на «РЭМО» стали производить в день 17 рециркуляторов вместо 13, а на «КРИЗ» удалось в кратчайшие сроки увеличить выпуск медицинских перчаток. Выработка продукции на участке упаковки медицинских перчаток была увеличена в два раза (с 1440 до 2800 пар в расчете на одного человека в смену).

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