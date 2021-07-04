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Происшествия4 июля 2021 18:42

Женщина погибла, ребенок пострадал в ДТП с грузовиком под Саратовом

Источник:kp.ru
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В аварии погибла пассажирка внедорожника

В аварии погибла пассажирка внедорожника

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем в Саратовском районе произошло смертельное ДТП.

Столкновение грузовика и внедорожника случилось 4 июля в 16:45 на трассе Р-22 Сызрань-Саратов-Волгоград у поворота на село Михайловка.

Не поделили дорогу Mitsubishi Outlander и КамАЗ с прицепом.

В результате столкновения на месте аварии погибла пассажирка иномарки, 44-летняя женщина, Еще один пассажир внедорожника, 13-летний подросток госпитализирован с многочисленными травмами.

Все обстоятельства произошедшей аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.

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