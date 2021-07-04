В двух районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 4 июля, в Волжском и Фрунзенском районах Саратова отключили холодную воду. «Концессии водоснабжения-Саратов» чинят трубы.

Воду отключили жителям 1 и 2-го Свинцовых проездов, 4-го Рабочего и улицы Рабочая в домах с 174 по 222, а также в квадрате улиц Чернышевского-Набережная Космонавтов-Новоузенская-Валовая.

Ограничения продлятся ориентировочно до 24:00.

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