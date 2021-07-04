Еще 11 саратовцев погибли от коронавируса

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 11 человек.

Всего на 4 июля в регионе от осложнений от новой коронавирусной инфекции умерли 1 375 человек.

Как сообщили в минздраве области, инфекция унесла жизни пяти женщин и шести мужчин в возрасте от 43 до 82 лет.

Напомним, за прошедший день в Саратовкой области выявили 167 новых случаев заболевания коронавирусом. Трое из них – младенцы.

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