Из 167 заразившихся коронавирусом за сутки саратовцев трое – младенцы

За минувшие сутки в Саратовской области зафиксировано 167 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на 4 июля в регионе заразились 66 913 человек.

Выздоровели за прошедший день 109 человек, с начала пандемии – 63 433.

В Саратове 52 новых случая, в Энгельсском районе – 31, в Балаковском – 19, а в Балашовском – восемь.

Среди заболевших три младенца, пять детей до 14 лет, три подростка 18-19-ти и 39 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 35 пациентов, бессимптомно переносят инфекцию три человека.

Четыре случая заражения – завозные.

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