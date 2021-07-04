Жаркая погода сохранится в Саратове в воскресенье

В Саратовской области сегодня, 4 июля, ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозами.

- Утром местами будет туман. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с и порывами до 15–16 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.

Днем потеплеет до +27… +32 градусов.

В 2020 году 4 июля был дождь, гроза и жара до +38 градусов.

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