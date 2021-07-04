В Саратове мужчина украл мусорный бак и продал его

В Заводском районе Саратова была совершена кража мусорного бака.

- В отдел обратилась представитель муниципального предприятия. Оказалось, что бак около Ново-Астраханского шоссе, 35 украл неизвестный в период с 18:00 30 июня до 06:30 1 июля, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Сумма ущерба составила почти 35 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело и 2 июля задержали ранее судимого 29-летнего мужчину. Он признался в похищении и рассказал, что продал контейнер за 5 тыс. рублей, а деньги потратил. Осознав свою вину, он оплатил установку нового бака, но подписку о невыезде все равно получил.

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