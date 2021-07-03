Дети работников балаковских предприятий первыми увидели новую программу в саратовском цирке

На первом представлении в саратовском цирке, который открылся сегодня, 3 июля, после многолетней реконструкции, побывали дети работников скорой помощи, «Балаковоэлектротранса» и комбината благоустройства.

Об этом еще несколько недель назад договорились, когда депутат ГД Николай Панков встречался с коллективами скорой помощи в Балаково, с работниками «Балаковоэлектротранса» и комбината благоустройства. Тогда обсуждали вопросы зарплат, условий труда и многое другое. И тогда же договорились, что для детей устроят поездку в цирк, на первое представление. Депутат помог и организовал автобусы.

Обновленный цирк вместе с детьми смогли увидеть и сопровождавшие их родители.

- Все очень хорошо! Мы быстро доехали, автобус комфортный, с кондиционером. Нам очень понравилось представление, спасибо большое тем, кто нам все это организовал! Представление замечательное, очень красивые костюмы, — отметила водитель троллейбуса Юлия Казакова.

- Большое спасибо организаторам за эту поездку. Детям все очень понравилось, они в восторге! Автобусы комфортабельные, а еще мороженое — дети были совершенно довольны! Красивый обновленный цирк, великолепное представление! — подедилась Ирина Викторовна, работник балаковской скорой помощи.

Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что по пути в Волжский район увидел автобусы, с детьми, которые возвращались в Балаково после представления.

- Так получилось после пляжа поехал смотреть тротуары в Волжском районе. По пути встретил колонну автобусов с детьми. У них счастливые лица. Сегодня открытие цирка после ремонта. Дети работников скорой помощи, «Балаковоэлектротранса» и комбината благоустройства из Балаково смогли увидеть его одни из первых, — написал Панков.