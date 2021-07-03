Панков о новом пляже: В Саратове создается современное городское пространство

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Депутат Госдумы Николай Панков высоко оценил комфорт и безопасность пляжа на набережной Саратова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Саратову более 400 лет, и только сейчас у нас появился прекрасный доступный пляж. Уже завтра жители смогут отдыхать на новом пляже. Его предложил построить спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Еще в прошлом году мало кто верил в успех реализации этого проекта. Однако пляж уже готов к приему отдыхающих. Он построен с учетом всех требований безопасности и комфорта. Зоны отдыха, прогулок, кафе, пляжные зонтики и раздевалки. Уверен, саратовцы гордятся - в нашем городе создается современное городское пространство. И с нетерпением ждут завтрашнего дня, когда смогут прийти отдыхать сюда с семьями. Хорошо, что жители могут давать предложения и свое видение каким должен быть наш пляж. Отмечу, пляж будет бесплатным для отдыхающих, — пишет Панков.

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