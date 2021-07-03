Новый пляж на набережной Саратова откроется в 6 утра

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Сегодня, 3 июля, для журналистов провели пресс-тур по новому пляжу на набережной Саратова, который был построен по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Глава города Михаил Исаев сообщил, что новый пляж откроют завтра в шесть часов утра. В другие дни он будет работать с 08:00 до 22:00.

На пляже будет безалкогольная зона и бесплатная парковка на 100 мест. До конца лета установят фонтан и малые архитектурные формы.

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