В отремонтированном цирке Саратова показали новую программу

Сегодня, 3 июля, в отреставрированном цирке Саратова представили новую программу.

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что цирк имени Братьев Никитиных начал работать 145 лет назад.

- Мы восторгаемся каждым элементом. С технической точки зрения, цирк построен по последнему слову, — заметил Беляков.

Директор учреждения Татьяна Гаранина заявила, что реконструкция проходила по новым технологиями из Нижнего Тагила.

Перед открытием на площади Кирова провели театральное представление.

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