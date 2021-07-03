В отремонтированном цирке Саратова показали новую программу

Сегодня, 3 июля, в отреставрированном цирке Саратова представили новую программу.
Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что цирк имени Братьев Никитиных начал работать 145 лет назад.
- Мы восторгаемся каждым элементом. С технической точки зрения, цирк построен по последнему слову, — заметил Беляков.
Директор учреждения Татьяна Гаранина заявила, что реконструкция проходила по новым технологиями из Нижнего Тагила.
Перед открытием на площади Кирова провели театральное представление.
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