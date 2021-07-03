Четыре человека пострадали в утреннем ДТП под Хвалынском

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Хвалынском районе Саратовской области сегодня утром, 3 июля, случилось ДТП с пострадавшими.
- В 07:10 на 113-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 45-летняя женщина за рулем Chery при развороте, выезжая с обочины, не пропустила едущий в прямом попутном направлении ВАЗ-2110, —
В ДТП пострадал 41-летний водитель отечественного авто, его 16 и 18-летний пассажиры, а также водительница иномарки.
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