Панков рассказал о конкуренции на выборах в Госдуму между саратовскими кандидатами

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 3 июля, на пресс-конференции секретарь реготделения партии «Единая Россия» Николай Панков оценил конкуренцию кандидатов в Балашовском одномандатном округе на выборах в Госдуму. Они состоятся в сентябре 2021 года.

- Мы по всем округам выставляем сильных кандидатов, никаких договоренностей нет, ЕР выступает против такого. Балашовский округ сложный, он граничит с другими областями, там есть города и маленькие поселки, сельские районы и промышленный центр. Воробьев помогает людям — это его кредо. Что касается других кандидатов от иных партий — можно кричать, выступать, у них может быть много поклонников и сторонников в интернете, но решать будут люди, местные жители. Во всех округах конкуренция будет, это хорошо, — сказал Панков.

Он не стал давать прогнозы по кандидатам в округах на выборах в Госдуму и гордуму.

- У нас нет задач по процентам, мы таких никому не ставим. Мы идем на выборы побеждать. Наша задача решать вопросы людей в ходе кампании и вне ее. Бывает такое, что кандидат много делает, но люди этого не видят. Пример в свое время с Владимиром Гусевым. Ему власти сказали — помоги построить мост в Пристанном, тебе за это люди будут благодарны. Он занимался этим в Москве, мост построили. А на выборах здесь избрали другого человека. Не обманывай, помогай, люди сами решат, доверять тебе или нет, — резюмировал Николай Панков.

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