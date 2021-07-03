Панков оценил кандидатов на выборы в Госдуму от Саратовской области

Сегодня, 3 июля, проходит пресс-конференция секретаря реготделения партии «Единая Россия» Николая Панкова. Он начал ее с оценки регионального списка партии на выборах в Госдуму.

По словам Панкова, в список вошли профессионалы, его сформировали из лидеров предварительного голосования.

- Возглавил список Вячеслав Володин, который всегда решал вопросы для Саратовской области, независимо от того, на какой должности был. Вторым идет зампредседателя бюджетного комитета Глеб Хор. Многие проекты, которые люди в районах обсуждают, нуждаются в финансировании и требуют обсуждения в бюджетном комитете думы. Виктор Кидяев занимается вопросами местного самоуправления. Виталий Ефимов, бывший министр транспорта РФ, член профильного комитета, очень активный человек, занимается вопросами строительства дорог, транспортными вопросами. Его знают все руководители этой сферы, — заявил Николай Панков.

Также он выразил уверенность, что участники регионального списка помогут непосредственно решать вопросы населения: готовить проекты, защищать их на федеральном уровне, привлекать финансирование.

По 163 округу идет Вячеслав Володин. По словам секретаря реготделения ЕР, ранее Володин там не избирался, но его дела говорят за себя сами. По 164 округу выдвигается сам Панков. По 165-му — Андрей Воробьев. Панков назвал его перспективным политиком, который строит соцобъекты, жилье. «Когда важно не быстро построить сдать квартиры, а организовать благоприятную, комфортную среду для жителей, чтобы люди не покупали каменный мешок без социальной инфраструктуры вокруг», — заявил Панков.

По 166 округу выдвигается Александр Стрелюхин, бывший руководитель Энгельсского района, экс-председатель правительства области.

- Все эти люди работают не первый год здесь, они на виду, как своей биографией, так и декларациями о доходах, — сказал Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.