Единороссы согласовали список кандидатов на выборы в гордуму Саратова

Единороссы на конференции Саратовского реготделения партии 3 июля проголосовали и одобрили список из 35 кандидатов на выборы в гордуму шестого созыва по одномандатным округам.

Также утвердили программу партии на выборах в гордуму. Как уточнил секретарь реготделения ЕР Николай Панков, ее приняли за основу. Кандидаты, которых утвердили, должны ее дополнять на основе итогов встреч с избирателями.

На третьем этапе конференции, которая пройдет в августе, она будет утверждена на выборы в Госдуму с учетом всех поступивших предложений и дополнений.

По одномандатному избирательному округу №1 выдвинут Ащеулов Александр Николаевич, по округу №2 — Марков Виктор Константинович, №3 — Евсюкова Марина Николаевна, №4 — Орловский Дмитрий Владимирович, №5 — Мораш Александр Викторович, №6 — Агапов Сергей Александрович, №7 — Романов Александр Валерьевич, №8 — Доронин Вячеслав Геннадьевич, №9 — Синицын Илья Александрович, №10 - Хаметов Марс Фатихович, №11 — Аксенов Андрей Степанович, №12 — Злобнова Елена Викторовна, №13 — Солопов Павел Александрович, №14 — Бучков Олег Владимирович, №15 — Островский Владимир Владимирович, №16 — Видяйкина Юлия Сергеевна, №17 — Маслов Александр Викторович, №18 — Перепелицина Елена Борисовна, №19 - Коровин Владислав Вячеславович, №20 — Понин Сергей Эдуардович, №21 — Юдин Александр Борисович, №22 — Фомин Игорь Леонидович, №23 — Сидоров Алексей Сергеевич, №24 — Максимов Юрий Васильевич, №25 — Тарасов Вячеслав Борисович, №26 — Битюцкий Максим Петрович, №27 — Шаронов Олег Сергеевич, №28 — Шмелев Алексей Петрович, №29 — Бондаренко Александр Сергеевич, №30 — Видина Ирина Евгеньевна, №31 — Кудинов Дмитрий Геннадиевич, №32 — Буйкевич Инна Николаевна, №33 — Белов Александр Григорьевич, №34 — Тюрин Игорь Юрьевич, №35 — Ерофеев Юрий Владимирович.