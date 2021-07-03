На Азина в Саратове сгорела заброшка

Пожар в Алексеевке Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера вечером, 2 июля, в Саратове загорелось заброшенное здание.

- Сигнал о пожаре на Азина, 27 поступил в 18:58. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Его тушили два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

А в 04:35 поступил вызов о пожаре в частном доме в селе Алексеевка Хвалынского района. Там произошло возгорание из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Пожар в Алексеевке Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь пожара составила 2 кв. м. Его тушил один расчет огнеборцев.

Пожар в Алексеевке Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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