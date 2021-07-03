В пруду около стадиона в Базарном Карабулаке утонул мужчина

Мужчина утонул в пруду в Базарном Карабулаке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Базарном Карабулаке Саратовской области в пруду утонул 35-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете, его тело утром 3 июля достали водолазы облспаса из пруда около спортивного стадиона.
Днем ранее родственники погибшего обратились с заявлением о его безвестном исчезновении.
Следователи организовали доследственную проверку. Признаков насильственной смерти на теле не нашли. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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