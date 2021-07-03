Радаев предложил организовать экскурсию для единороссов в красную зону коронавирусного госпиталя

Фото пресс-службы губернатора

За последний десяток лет не было такого высокого качества зерна. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев, выступая на региональной конференции партии «Единая Россия», которая проходит 3 июля в Саратове.

Он рассказал, что вчера побывал в ряде отдаленных районов, в частности, в Перелюбском, где стартовала уборка зерновых.

Выступая перед единороссами, Радаев отметил ряд задач, которые предстоит решать в том числе за счет ресурсов членов партии.

Он коснулся развития волонтерского движения, вопросов трудоустройства и иных. Но главной задачей назвал ускорение вакцинации от коронавируса.

- Пока ситуация неутешительная, идет рост заболевших, только сегодня еще 171 человек. И самое тяжелое, что болеют уже молодые люди и болеют очень тяжело. Вакцинация — задача №1, — сказал Радаев.

Он также предложил саратовским делегатам конференции, если у них будет такое желание, организовать экскурсию в красную зону одного из коронавирусных госпиталей, чтобы своими глазами увидеть и убедиться, насколько непростая ситуация сегодня с заболеваемостью.

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