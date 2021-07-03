Перед первым представлением в отреставрированном цирке Саратова наградили юных художников

Фото Александра Карыпова

Сегодня, 3 июля, в цирке имени Братьев Никитиных в Саратове пройдет первое представление после долгой реставрации и коронавирусных ограничений.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места, перед шоу прошло награждение лауреатов и дипломантов областного конкурса «Юный художник» от Росгосцирка. На мероприятии собрались преподаватели, воспитанники и их родители с разных городов области.

К участию в конкурсе принимали работы на тему цирковой афиши в современном или ретростиле в формате А1 или А2 от художников в возрасте от 8 до 15 лет. Теперь их работы выставляют на первом этаже цирка.

Фото Александра Карыпова