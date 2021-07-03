В Саратове 20 улиц остались без воды до вечера

В Саратове сегодня, 3 июля, отключили воду в Кировском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за аварии на водопроводе ориентировочно до 20:00 нет воды на: Краевой, 31, 1-м Ленинском проезде, 18 и от Мурманской до улицы Стрельбище, Волочаевской, 1, 5, 7 и 9, Московской от Большой Садовой до Краевой, Мурманской от Московской до Посадского, Краевой от Московской до Посадского, Земляной от Стрельбища до 1-го Земляного проезда, 1-м Земляном проезде от Земляной до улицы Дружбы, 1-й Земляной от 1-го Земляного проезда до улицы Вязовская, 2-й Земляной от улицы Дружбы, Волочаевской от 1-й земляной до Карельской, Вязовской от 1-й Земляной до Карельской, Кутякова от Мурманской до Краевой, 3-м Цементном проезде от Краевой до Посадского, 3-м Нижнем проезде от 3-го Цементного проезда до Большой Садовой, 3-м Цыганском проезде от Большой Садовой до 1-го Цементного проезда, 4-м Нижнем проезде от Посадского до Большой Садовой.

Отключены от водоснабжения также следующие жилые дома: Краевая, 31, Большая Садовая, 175/183, Тракторная 17/29, Дачная, 30а.

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