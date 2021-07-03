В Саратовской области 171 человек заразился коронавирусом за сутки

В Саратовской области за сутки 171 человек заразился коронавирусом. А всего на 3 июля зарегистрировано 66 746 случаев COVID-19.

Выздоровели за сутки всего 113 человек, а всего — 63 324.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 73, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 15, Балашовском — 7.

Среди зараженных 10 детей до 14 лет, 58 — старше 60 лет.

У 109 заболевших за сутки ковид осложняется пневмонией.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.