Таинственная смерть подростка в Озерках: парень внезапно ушел под воду

Следователи начали проверку гибели подростка на пруду Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области вчера, 2 июля, утонул 17-летний житель села Озерки.

- По предварительным данным, он днем пошел на пруд вместе с 13-летним родным и 10-летним двоюродным братьями. Пока старший купался, двое других ждали его на берегу. Внезапно он исчез с поверхности воды, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Подросток пошел купаться и утонул Фото: СУ СКР по Саратовской области

Дети побежали к родственникам в село, те пошли на пруд и попытались найти парня, но не смогли. Лишь этим утром его труп обнаружили водолазы облспаса.

Следователи организовали доследственную проверку. Признаков насильственной смерти на теле юноши не найдено. Выясняются все обстоятельства его гибели.

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