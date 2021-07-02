В Саратове меняется схема движения автобусов №№ 6, № 11, № 53, № 75

Из-за работ "Т - Плюс" вводятся ограничения в движении транспорта на перекрестке улиц Большая Горная и Степана Разина.

Кроме изменения маршрутов троллейбусов, поедут иным путем и авутобусы.

Автобусы маршрутов № 6, № 11, № 53, № 75 в направлении «Рынок Сенной» будут совершать объезд по ул. Большая Горная – ул. им. Степана Разина – ул. им. Посадского И.Н. – ул. Астраханская и далее по схеме движения.

Автобусы маршрутов № 15, № 31 будут совершать объезд в направлении «Рынок Сенной» по ул. Большая Горная – ул. им. Степана Разина – ул. им. Посадского И.Н. – ул. Астраханская – ул. Большая Горная и далее по схеме движения.

Ограничения продлятся до 17.00 воскресенья, 4 июля.

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