Саратовские чиновники повысили производительность своего труда

Сегодня, 2 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили вопросы реализации инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Производительность труда».

В июне, рассказала заместитель министра экономического развития Саратовской области Ольга Якушева, в рамках нацпроекта обучение прошли не только управленцы и трудящиеся в сфере производства, но и местные чиновники. Так, представители органов представительной власти и подведомственных организаций повысили производительность своего труда под руководством экспертов Федерального центра компетенций.

Кроме того, в июне текущего года в рамках нацпроекта прошли обучение представители органов исполнительной власти, их подведомственных организаций, а также органов местного самоуправления.

Обучение проходит в два этапа, второй запланирован на декабрь. Программа обучающих мероприятий включает в себя рассмотрение таких тем, как картирование процессов, методика решения проблем, система 5С, реализация проектов по улучшению и управление изменениями в органах исполнительной власти.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.