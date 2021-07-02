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Происшествия2 июля 2021 16:02

В Саратове подросток пришел к другу в гости и умер у него в квартире

ЧП случилось на 2-м Детском проезде
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Октябрьском районе Саратова сегодня днем, 2 июля, случилась трагедия — умер подросток.

- Утром двое несовершеннолетних юношей пришли к приятелю в квартиру дома на 2-й Детский проезд. Через некоторое 17-летний гость почувствовал себя плохо. Друзья вызвали скорую помощь, но медики не смогли ему помочь и констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Организована доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на его теле не нашли. Выясняются обстоятельства трагедии. Назначена судмедэкспертиза.

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