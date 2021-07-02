Саратовцев ждут на традиционных субботних ярмарках

Завтра, 3 июля, жителей Саратова вновь ждут на сельскохозяйственных ярмарках.

Горожане смогут приобрести качественные товары от местных производителей на рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61).

На рынке в Юбилейном также продают рассаду и саженцы деревьев.

Режим работы ярмарок — с 08:00 до 16:00.

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