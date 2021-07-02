В Балаково делают дорогу, которую запланировали еще в СССР

На улице Братьев Никитиных в Балаково, сегодня с рабочим визитом побывал губернатор Радаев. Вместе с депутатом ГД Николаем Панковым они осмотрели строительство новой четырехполосной дороги, которая появится на месте пустыря и решит проблему пробок в Балаково на улице Гагарина.

- Этот проект был еще запланирован еще в Советском союзе. Балаково, как город промышленный и развивающийся, нуждался в строительстве моста, эту инициативу двигал Вячеслав Володин, а вот этот момент с дорогой сделать не смогли. Поэтому к вам обращались и хочу сказать спасибо, что нашли возможность.

Мост пользуется популярностью у жителей Балаково, но с него они были вынуждены уходить вправо и влево, а дорогу, которую здесь, когда планировали, не осуществили. Почему мы первым этапом делаем две полосы — очень большое время занимает вынос коммуникаций, газ, канализация, водоснабжение. В этом году сделаем 70% всего проекта, две полосы обеспечат сквозной проезд, в сторону ГЭС. А там уже отремонтированная федеральная трасса и мы как раз в нее выходим. Хорошо, что область берет на себя и ремонтирует еще одну дорогу от въезда со стороны Саратова и выход также на федеральную трассу. Ремонт этих двух важнейших артерий разошьет транспортные проблемы в Балаково, — сказал Панков.

В сентябре завершить ремонт этих трасс, пообещал губернатор и обратился с просьбой к Панкову взять под пристальный контроль строительство и ремонт этих двух важнейших трасс в Балаково.

Глава района Сергей Грачев поблагодарил губернатора и просил передать спасибо председателю ГД Вячеславу Володину за поддержку в деле приобретения самой современной техники для уборки города.