Панков возглавил уборочную кампанию на полях Перелюбского района

Депутат Госдумы Николай Панков сегодня, 2 июля, посещает Перелюбский район.

- В Перелюбском районе началась уборочная кампания. На полях ООО «Родина» собрали первый урожай. Аграрии радуются качеству зерна. Это их заслуга, они вложили силы и душу в урожай. Всегда говорю, во главе угла стоят те, кто работает на земле. Горжусь, что в нашей области сильные предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность.

Обсудили с коллективом хозяйства вопросы поддержки сельхозотрасли и подготовки молодых кадров. Программа поддержки системы среднего профессионального образования необходима. Чтобы готовить специалистов, которые будут своим трудом развивать районы нашей области, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Механизаторы предприятия предложили Николаю Панкову дать старт началу уборочной кампании. Депутат возглавил колонну комбайнов и вместе с аграриями убрал часть зерна с поля.

Парламентарий на поле подчеркнул, что какой бы ни была современной техника, человек труда — главное богатство области.

Николай Панков дал старт уборке зерна в Перелюбском районе

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