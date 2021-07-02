Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 15:05

Назначен новый прокурор Балашова

Им стал Павел Белоусов
Дарья ВасенинаДарья Васенина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 июня старший советник юстиции Павел Белоусов назначен прокурором Балашова Саратовской области. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

44-летний Белоусов имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает трех детей. В прокуратуре работает с августа 2002 года. Раньше он был помощником, а позднее заместителем прокурора Новоузенского района, после — Романовского. С октября 2016 года мужчина замещал прокурора Ершовского района.

- Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным, добросовестным работником. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.