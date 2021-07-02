Назначен новый прокурор Балашова

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 июня старший советник юстиции Павел Белоусов назначен прокурором Балашова Саратовской области. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

44-летний Белоусов имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает трех детей. В прокуратуре работает с августа 2002 года. Раньше он был помощником, а позднее заместителем прокурора Новоузенского района, после — Романовского. С октября 2016 года мужчина замещал прокурора Ершовского района.

- Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным, добросовестным работником. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

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