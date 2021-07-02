Жители Озинок поблагодарили Панкова за детские площадки

Фото из Инстаграм Антонины Галяшкиной

В Озинском районе начинается установка детских игровых площадок. Об этом договорились с депутатом ГД Николаем Панковым местные жители некоторое время назад, в одну из встреч.

Глава района Антонина Галяшкина сообщила в своем Инстаграм, что оборудование уже пришло в район.

- При встрече депутата Государственной Думы ФС РФ Н. В. Панкова с лидерами общественного мнения, Николай Васильевич принял решение установить на территории района пять детских игровых площадок, которые будут расположены в п. Первоцелинный, п. Новочерниговка, п. Новозаволжский, п. Белоглинный и п. Сланцевый Рудник.

Вчера оборудование поступило на территорию района. И уже сегодня будет доставлено в вышеуказанные посёлки для дальнейшей установки.