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Общество2 июля 2021 15:00

Жители Озинок поблагодарили Панкова за детские площадки

Пока оборудование готовится к установке, жители благодарят депутата в соцсетях
Источник:kp.ru
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Фото из Инстаграм Антонины Галяшкиной

Фото из Инстаграм Антонины Галяшкиной

В Озинском районе начинается установка детских игровых площадок. Об этом договорились с депутатом ГД Николаем Панковым местные жители некоторое время назад, в одну из встреч.

Глава района Антонина Галяшкина сообщила в своем Инстаграм, что оборудование уже пришло в район.

- При встрече депутата Государственной Думы ФС РФ Н. В. Панкова с лидерами общественного мнения, Николай Васильевич принял решение установить на территории района пять детских игровых площадок, которые будут расположены в п. Первоцелинный, п. Новочерниговка, п. Новозаволжский, п. Белоглинный и п. Сланцевый Рудник.

Вчера оборудование поступило на территорию района. И уже сегодня будет доставлено в вышеуказанные посёлки для дальнейшей установки.