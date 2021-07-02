На вахтовика в «массажном салоне» Саратова напали с битами

В Саратове прокуроры выявили преступление, укрытое от учета. Полицейские не стали его возбуждать.

- В январе 2021 года 30-летний житель Кировского района вернулся с вахты в Нижневартовске и пошел в массажный салон в жилом доме. Его встретила девушка, забрала 5 тыс. рублей аванса и предложила пройти внутрь. Там его встретили два парня с битами и сказали, что массажа не будет и ему надо уходить, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Правоохранители решили, что раз он передал деньги добровольно, то никакого преступления и не было.

Однако во время прокурорской проверки выяснилось, что важные для принятия законного решения обстоятельства сотрудниками полиции не установлены. В итоге дополнительная проверка показала, что деньги были похищены. И по указанию прокурора в июне 2021 года стражи порядка возбудили дело за грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья.

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