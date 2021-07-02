Агафоновка зарастает коноплей: управляющая компания бросает трубки

Фото из соцсети

Сегодня, 2 июля, в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанка пожаловалась на заросли дикорастущих растений в одном из дворов поселка Октябрьский (Агафоновки).

Анна Анина пишет, что возле дома №18 на улице 4-я Силикатная выросло большое количество конопли и лебеды.

- На неоднократное обращение привести территорию в порядок УК «Тополь» бросает трубки и слышать ничего не хочет. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы приняли меры, - просит автор поста.

Фото из соцсети

В комментариях рекомендуют: обратиться в полицию, скосить заросли самостоятельно или подать в управляющую компанию заявление в письменном виде.

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