Больше 2 тыс. беременных женщин и родителей-одиночек из Саратовской области подали заявления на новые пособия

В Саратовской области более 2,2 тыс. человек подали заявления на получение новых пособий в первый день приема.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Отделения ПФР, 1 июля стартовал прием заявлений на выплаты беременным, вставшим на учет до 12 недель и родителям-одиночкам с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Размер пособий определяется в соответствии с прожиточным минимумом. Будущим мамам — 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 5 307 рублей, а родителям-одиночкам — половина от прожиточного минимума ребенка, то есть 5 095 рублей.

Однако получить деньги смогут люди, чей доход не превышает прожиточного минимума — не более 9 844 рублей.

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