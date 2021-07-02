Более 100 управленцев готовы заняться предприятиями Саратовской области

Сегодня, 2 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили вопросы реализации инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Производительность труда».

Заместитель министра экономического развития Саратовской области Ольга Якушева рассказала, что на сегодняшний день технологиям «бережливого производства», которые позволяют увеличить КПД предприятия, обучили уже 1 234 сотрудников региональных предприятий. Также прошли переподготовку более 100 управленческих кадров и 16 сотрудников пяти предприятий.

Технологии «бережливого производства» позволяют сократить время протекания процесса производства, снизить процент незавершенного производства и увеличить выработку продукции. В 2020 году благодаря экспертной и методической поддержке Федерального и Регионального центров компетенции время протекания процессов на предприятиях-участниках сократилось на 41%, незавершенное производство — на 38%, а выработка увеличилась на 29%.

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