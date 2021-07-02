На Привокзальной площади установили обшитый газоном «Паровоз»

Фото пресс-службы мэрии

На Привокзальной площади в Саратове сегодня, 2 июля, установили малую архитектурную форму «Паровоз».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, объект высотой 2,5 метра установили сотрудники МБУ «Дорстрой» при поддержке администрации Кировского района и социально ориентированного бизнеса.

К обшитому искусственным газоном «Паровозу» подготовили пешеходные дорожки, чтобы люди могли сфотографироваться, и выполнили гидропосев травы на прилегающей территории.

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