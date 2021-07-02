По инициативе Володина колледжи и техникумы Саратовской области получили 72 млн рублей

Колледжи и техникумы Саратовской области получили 72 млн рублей на текущее содержание по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, деньги поступили в 48 учреждений, в которых обучаются 36 тыс. студентов. Сумма выделена из расчета 2 тыс. рублей на человека.

Эти средства позволят решить вопрос текущих нужд организаций, например, приобрести моющие средства для уборки помещений и территорий или же образовательные пособия. Например, в Аткарском политехническом колледже на эти деньги собираются обновить библиотечный фонд, купить бумагу.

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