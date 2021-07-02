За два года 71 предприятию Саратовской области удалось увеличить производительность

В пресс-центре «КП-Саратов» рассказали об увеличении производительности труда Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 2 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили вопросы реализации инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Производительность труда».

Заместитель министра экономического развития Саратовской области Ольга Якушева рассказала, что с 2019 года в нацпроекте поучаствовало 71 предприятие региона. Воспользоваться возможностью бесплатно оптимизировать работу могут крупные и средние предприятия обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения с долей иностранного участия в уставном капитале не более 50% и выручкой от 400 млн рублей, а с 2021 года национальный проект дополнен новым направлением для организаций торговли.

Основной целью нацпроекта стало обеспечение к 2024 году ежегодного пятипроцентного роста производительности труда. Как рассказала Якушева, на большинстве предприятий за полгода активного участия в программе удалось увеличить этот показатель на большую цифру. В 2020 году, благодаря экспертной и методической поддержке Федерального и Регионального центров компетенции на предприятиях области были внедрены технологии бережливого производства, которые позволили участникам снизить время протекания процессов на 41% и незавершённое производство на 38%, а также увеличить выработку на 29%.

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