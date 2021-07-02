В день открытия нового пляжа энергетики перекроют проезд в центре Саратова

Завтра, 3 июля, в центре Саратова перекроют несколько участков дорог. Будет приостановлено движение нескольких троллейбусов.

Пока «Т Плюс» будут заниматься плановым ремонтом на теплосетях, с 9 утра перекроют участок улицы Чернышевского от Радищева до Провиантской. А в 10 утра закроют для проезда перекресток Большой Горной и улицы Степана Разина.

Также во время работ не будут ходить троллейбусы №5, 5А, 10, 2А и 4. Ранее именно на этих маршрутах в саратовской мэрии рекомендовали добираться до пляжа, открытие которого запланировано на 4 июля.

Энергетики планируют завершить работы к 17 часам 4 июля.

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