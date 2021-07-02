Выходные в Саратовской области пройдут с комфортной температурой

В Саратовской области на выходных, 3 и 4 июля, ожидается теплая и сухая погода.

Как рассказала «КП-Саратов» замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, характер погоды будет неординарным и меняться даже в черте населенного пункта.

Ночью ожидается +14… +19 градусов тепла, днем — до +25… +30 градусов. И на востоке области — до +30… +32.

На севере области могут пройти дожди. В Саратове кратковременные осадки ожидаются в воскресенье с 14 до 16 часов.

В понедельник придет небольшое похолодание. Днем температура опустится до +21… +26 градусов, на востоке региона будет до +28 градусов.

А в ночь с 4 на 5 июля в Правобережье пройдет сильный дождь — в Балашовском, Аткарском районах.

Температура воды в Волге сейчас 25 градусов. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в области.

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