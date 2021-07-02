Правительство РФ одобрило «в целом» проект развития территории аэропорта Центральный в Саратове

Один из проектов развития территории бывшего аэропорта Центральный Фото: Александр Уриевский

Саратовский проект по комплексному развитию территории бывшего аэродрома Центральный поддержан Правительством России. Это произошло на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое 1 июля провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В режиме видеоконференции в нем принял участие губернатор Саратовской области Радаев.

В своем выступлении глава региона Валерий Радаев отметил, что Саратовская область самым активным образом готовится к участию в проекте с использованием механизма «инфраструктурного меню».

- Территория старого аэропорта, которая освободилась после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса «Гагарин» — 220 гектаров практически в самом центре Саратова. И она сегодня определяется как одна из наиболее перспективных точек роста Саратовской агломерации. Концепция данной площадки подразумевает создание компактной современной городской среды — «города в городе» — комплексную застройку по новым стандартам, — заявил в ходе совещания Радаев.

Комиссия предложила в целом одобрить проект и продолжить доработку заявки с учетом позиций федеральных министерств.

Документация по планировке территории бывшего аэропорта должна быть подготовлена до конца 2021 года.

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