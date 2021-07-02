Житель Саратова посадил за руль малолетнюю девочку и рискует получить уголовное дело

В Следственном комитете Саратовской области заинтересовались опубликованным в одном из СМИ видеоролике, на котором мужчина управлял автомобилем, усадив малолетнего ребенка на колени.

- По данным, размещенным в средствах массовой информации, 1 июля 2021 года в 19:15 в поселке Юбилейный саратовец во время движения по Усть-Курдюмской стал очевидцем того, как водитель Nissan Qashqai (О515СХ64) управлял автомобилем, усадив на колени малолетнюю девочку, которая держалась за руль. Тем самым, водитель совершал действия, заведомо представляющие опасность для ребенка, — отметили в региональном СУ СКР.

Проверку этого факта организовал следственный отдел по Волжскому району Саратова. Все обстоятельства уточняются, по результату будет принято процессуальное.

По данным «КП-Саратов», водителю, посадившему за руль маленькую девочку, грозит уголовное преследование по статье №151 прим. 2 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни».

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