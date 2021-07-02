Сотрудник ГИБДД в Саратове попался на взятке в 30 тысяч рублей

Взятку сотруднику ДПС предложили за бездействие после ДТП

Возбуждено уголовное дело о взятке, которую получил инспектор ГИБДД в Саратове. Поймали его сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области.

Как пояснили в региональном управлении Следственного комитета РФ, взятку в 30 тысяч рублей инспектору ИАЗ полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Саратову передали еще в середине января 2020 года. За эти деньги он пообещал не проводить розыск по установлению виновного в ДТП и не привлекать его к ответственности.

Само ДТП случилось в Кировском районе Саратова в 2020 году.

- Автомобилем управлял молодой человек, который после совершения правонарушения с места аварии скрылся. При этом транспортное средство принадлежало его отчиму. Последний, желая, чтобы пасынка не привлекли к административной ответственности, обратился к своему знакомому и попросил оказать содействие в решении данного вопроса, — рассказали в региональном СУ СКР.

В ГУВД сообщили, что в случае подтверждения вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к иной предусмотренной законом ответственности.

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