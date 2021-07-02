В Саратове ночью водитель авто сбил трех пешеходов и скрылся

В Ленинском районе Саратова сегодня ночью, 2 июля, автомобиль сбил трех пешеходов.

- Примерно в 03:00 напротив улицы Мира, 25 неустановленный водитель наехал на 25, 27 и 32-летнего мужчин. После аварии шофер на машине покинул место ДТП. Скорая помощь осмотрела пострадавших и оказала им первую помощь, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратову.

Правоохранители разыскивают нарушителя

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