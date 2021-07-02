В Балашове молодой водитель задним ходом сбил подростка и сбежал с места ДТП

В Балашове Саратовской области вчера днем, 1 июля, сбили пешехода.

- В 12:00 напротив дома №111 по улице 30 лет Победы автомобиль сбил задним ходом 17-летнего подростка и скрылся с места ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Правоохранители установили виновника ДТП — им оказался 20-летний водитель. А пострадавшему пешеходу назначено амбулаторное лечение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.