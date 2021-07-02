Прокуратура заинтересовалась вспышкой коронавируса в энгельсском лагере «Буревестник»

Прокуратура Саратовской области организовала проверку из-за вспышки коронавируса в детском оздоровительном лагере «Буревестник» под Энгельсом.

- У пяти сотрудников учреждения 29 июня выявили COVID-19. В этот момент там отдыхали 174 ребенка, 71 из них были в контакте с заболевшими. Их и зараженных вывезли с территории, а в помещениях провели дезинфекцию, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установят причины и условия произошедшего заболевания, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство. Возможно принятие мер прокурорского реагирования по итогам проверки.

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