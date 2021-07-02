Подростки на мотоцикле и мопеде столкнулись на поселковой дороге под Саратовом

Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Романовке Саратовской области вчера, 1 июля, столкнулись два подростка на мотоциклах.
- В 17:00 напротив Советской, 139 15-летний водитель мопеда Racer врезался во встречный мотоцикл Scout, за рулем которого был 14-летний подросток, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
Мотоциклиста госпитализировали, мопедисту оказали разовую помощь.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.