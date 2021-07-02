Подростки на мотоцикле и мопеде столкнулись на поселковой дороге под Саратовом

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Романовке Саратовской области вчера, 1 июля, столкнулись два подростка на мотоциклах.

- В 17:00 напротив Советской, 139 15-летний водитель мопеда Racer врезался во встречный мотоцикл Scout, за рулем которого был 14-летний подросток, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Мотоциклиста госпитализировали, мопедисту оказали разовую помощь.

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